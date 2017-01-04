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    «Рубин» предложил Миранчуку 2,5 миллиона в год и 3 миллиона в виде подъемных

    «Рубин» намерен приобрести в зимнее трансферное окно полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Сообщается, что казанский клуб предложил железнодорожникам за трансфер футболиста 3 миллиона евро, а самому россиянину зарплату в размере 2,5 миллиона.

    «Рубин» – единственный клуб, сделавший конкретное предложение о переходе хавбека, то есть представивший бумагу на официальном бланке с четким обозначением суммы, которую готов заплатить. Казанская сторона предложила за футболиста 3 миллиона евро. «Локомотив» в ответ назвал свои условия – 8 миллионов евро. На этом диалог прервался. Футболисту «Рубин» предложил оклад в размере 2,5 миллиона евро и 3 миллиона евро в виде подъемных/выплаты агентам.

    Определенный интерес к полузащитнику проявил «Краснодар». Но разговор о цене пока не заходил», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.01.2017 15:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 января 2017, 18:09

      Не будь лимита, торг шёл бы на тысячи, а не на миллионы. Или вообще не в РФПЛ, а в ФНЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 4 января 2017, 16:59

      Бывший хавбек ЦСКА Гонсалес мог лишиться ноги, когда выступал в России

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > sergun-kuk 4 января 2017, 20:24

      Можно попробовать каждую новость комментировать заголовком другой новости - возможно сможешь установить рекорд! по минусам.

      0
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      Рейтинг: +26

      pntrz 4 января 2017, 16:51

      Болтовня

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 4 января 2017, 16:45

      В Европу ему надо..Лучше всего ему Испания подходит....В Рубине - скиснет...

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 января 2017, 16:38

      Не стоит он того...

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