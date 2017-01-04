«Рубин» предложил Миранчуку 2,5 миллиона в год и 3 миллиона в виде подъемных

«Рубин» намерен приобрести в зимнее трансферное окно полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Сообщается, что казанский клуб предложил железнодорожникам за трансфер футболиста 3 миллиона евро, а самому россиянину зарплату в размере 2,5 миллиона.

«Рубин» – единственный клуб, сделавший конкретное предложение о переходе хавбека, то есть представивший бумагу на официальном бланке с четким обозначением суммы, которую готов заплатить. Казанская сторона предложила за футболиста 3 миллиона евро. «Локомотив» в ответ назвал свои условия – 8 миллионов евро. На этом диалог прервался. Футболисту «Рубин» предложил оклад в размере 2,5 миллиона евро и 3 миллиона евро в виде подъемных/выплаты агентам.

Определенный интерес к полузащитнику проявил «Краснодар». Но разговор о цене пока не заходил», – рассказал источник, близкий к ситуации.