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  • «Рубин» предложил Миранчуку 2,5 миллиона в год и 3 миллиона в виде подъемных

«Рубин» предложил Миранчуку 2,5 миллиона в год и 3 миллиона в виде подъемных

4 января 2017, 15:17
7

«Рубин» намерен приобрести в зимнее трансферное окно полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Сообщается, что казанский клуб предложил железнодорожникам за трансфер футболиста 3 миллиона евро, а самому россиянину зарплату в размере 2,5 миллиона.

«Рубин» – единственный клуб, сделавший конкретное предложение о переходе хавбека, то есть представивший бумагу на официальном бланке с четким обозначением суммы, которую готов заплатить. Казанская сторона предложила за футболиста 3 миллиона евро. «Локомотив» в ответ назвал свои условия – 8 миллионов евро. На этом диалог прервался. Футболисту «Рубин» предложил оклад в размере 2,5 миллиона евро и 3 миллиона евро в виде подъемных/выплаты агентам.

Определенный интерес к полузащитнику проявил «Краснодар». Но разговор о цене пока не заходил», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Миранчук Алексей
Комментарии (7)
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ivanthebest
1483537129
Не стоит он того...
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zico2205
1483537554
В Европу ему надо..Лучше всего ему Испания подходит....В Рубине - скиснет...
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pntrz
1483537882
Болтовня
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sergun-kuk
1483538358
Бывший хавбек ЦСКА Гонсалес мог лишиться ноги, когда выступал в России
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APchelov
1483542587
Не будь лимита, торг шёл бы на тысячи, а не на миллионы. Или вообще не в РФПЛ, а в ФНЛ
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