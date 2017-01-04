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  • Бывший хавбек ЦСКА Гонсалес мог лишиться ноги, когда выступал в России

Бывший хавбек ЦСКА Гонсалес мог лишиться ноги, когда выступал в России

4 января 2017, 15:08
4

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о травмах полузащитника Марка Гонсалеса за время его выступления за армейцев. Напомним, что чилиец провел за красно-синих 49 матчей в период с 2009 по 2014 год.

«Гонсалес – сильный футболист, но травмы его преследовали и не давали возможности в полной мере раскрыться. Но хочу отдать должное этому парню – он достойно выходил из любой ситуации и всегда возвращался на поле. Я продолжаю следить за за ним в Instagram, мы там переписываемся. Сейчас он живет полноценной жизнью и продолжает играть.

У него была серьезная травма тазобедренного сустава. Ему успешно провели сложную операцию в Америке и, когда он был выписан из клиники, то остановился в отеле неподалеку, планируя на следующий день уехать домой, в Чили. В какой-то момент он почувствовал себя плохо и позвонил врачу, который его оперировал. Марка срочно госпитализировали, благо клиника была рядом, и после обследования его сразу перевели в кардиореанимацию, где у него обнаружили тромб, который вовремя поймали.

Что касается других повреждений, то на одной из тренировок Марк получил несильный удар в область бедра. Мы оказали первую помощь, ему стало лучше и он уехал домой. Вечером того же дня Гонсалес позвонил мне и сказал, что его бедро стало больше в два раза плюс появилась сильная боль и поднялась температура, которая не уменьшалась от принятия обезболивающих. Естественно, мы сразу его забрали в клинику. Осмотрев бедро, приняли решение оперировать, так как он мог потерять ногу. После первой операции ему пришлось перенести еще две. Судьба вновь улыбнулась Марку, а далее уже последовал тяжелейший период реабилитации», – сказал Керимов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гонсалес Марк
Комментарии (4)
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Синий Лондон
1483535217
Аж поплакать перехотелось
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ivanthebest
1483537306
Не дай Бог никому такого... А Марко конечно здоровья и долгой счастливой жизни...
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Вомбат
1483538059
Тут ключевой момент - гуманизм руководства ЦСКА. В 2010 г. после отличной игры на ЧМ он травмировался так (протез тазобедренного сустава, а потом еще шунт в аорте), что всем стало ясно: Марк больше не игрок. Однако он оставался в клубе еще 4 года - до конца контракта, и за это время ему, болезному, еще три операции сделали на ноге. Чистейшая благотворительность - человека спасли от инвалидности.
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ufos73
1483539912
Первую помощь при травме бедра???? Гммм... Российская медицина беспощадна! )))
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