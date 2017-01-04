Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Куртуа подчеркнул, что матч с «Тоттенхэмом» будет очень сложным для «Челси»

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча 20-го тура АПЛ против «Тоттенхэма». Бельгийский вратарь отметил, что встреча со «шпорами» станет очень сложной для его команды.

    «Для нас важна каждая игра, а не только встречи против топовых соперников. Сезон складывается для «Челси» очень хорошо. Мы довольны тем, сколько очков набрали. Впереди нас ожидает поединок с «Тоттенхэмом», а затем матч с «Лестером». Все эти туры будут крайне сложными», – заявил Куртуа.

    Напомним, что матч «Тоттенхэм» – «Челси» пройдет сегодня на «Уайт Харт Лэйн» и начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этой встречи.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2017 13:28
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      vetalio 4 января 2017, 19:57

      Диего Коста должен отличиться сегодня!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 4 января 2017, 13:37

      ждем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 4 января 2017, 13:37

      Вперёд Челси

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11