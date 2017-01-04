Куртуа подчеркнул, что матч с «Тоттенхэмом» будет очень сложным для «Челси»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча 20-го тура АПЛ против «Тоттенхэма». Бельгийский вратарь отметил, что встреча со «шпорами» станет очень сложной для его команды.

«Для нас важна каждая игра, а не только встречи против топовых соперников. Сезон складывается для «Челси» очень хорошо. Мы довольны тем, сколько очков набрали. Впереди нас ожидает поединок с «Тоттенхэмом», а затем матч с «Лестером». Все эти туры будут крайне сложными», – заявил Куртуа.

Напомним, что матч «Тоттенхэм» – «Челси» пройдет сегодня на «Уайт Харт Лэйн» и начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этой встречи.