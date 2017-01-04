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    Яя Туре не собирается покидать «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре планирует продолжить выступление в своем нынешнем клубе.

    «Сейчас я полностью сосредоточен на «Манчестер Сити». Свое будущее я вижу здесь, потому что чемпионат на данный момент не окончен. Вся команда сосредоточена на результате. И это главное.

    Ситуация в таблице сложная. «Челси» в хорошей форме. Но мы собираемся бороться до конца», – сказал Туре.

    В текущем сезоне Туре провел в составе «Сити» девять матчей в Премьер-лиге, в которых он забил три гола.

    Источник: BBC

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    04.01.2017 10:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 4 января 2017, 11:22

      Не зарекайся. Стоит Гвардиоле наладить игру в команде, вылетишь как пробка шампанского.

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