Яя Туре не собирается покидать «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре планирует продолжить выступление в своем нынешнем клубе.
«Сейчас я полностью сосредоточен на «Манчестер Сити». Свое будущее я вижу здесь, потому что чемпионат на данный момент не окончен. Вся команда сосредоточена на результате. И это главное.
Ситуация в таблице сложная. «Челси» в хорошей форме. Но мы собираемся бороться до конца», – сказал Туре.
В текущем сезоне Туре провел в составе «Сити» девять матчей в Премьер-лиге, в которых он забил три гола.
Источник: BBC