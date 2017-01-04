Яя Туре не собирается покидать «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре планирует продолжить выступление в своем нынешнем клубе.

«Сейчас я полностью сосредоточен на «Манчестер Сити». Свое будущее я вижу здесь, потому что чемпионат на данный момент не окончен. Вся команда сосредоточена на результате. И это главное.

Ситуация в таблице сложная. «Челси» в хорошей форме. Но мы собираемся бороться до конца», – сказал Туре.

В текущем сезоне Туре провел в составе «Сити» девять матчей в Премьер-лиге, в которых он забил три гола.