Кафанов: «Задача Джанаева — быть готовым в любой момент заменить Акинфеева»

Тренер вратарей футбольной клуба «Ростов» Виталий Кафанов прокомментировал перспективы Сослана Джанаева в главной команде страны.

— Рыжиков стал вратарем сборной, но запасным. Джанаев недавно дебютировал в основной команде страны. Есть у него шанс стать первым номером?

— Сейчас его задача — закрепиться в сборной и быть готовым в любой момент заменить Игоря Акинфеева. Но вратарь номер один в России безусловно Игорь. И думаю, в ближайшие годы им останется. На его стороне уникальный опыт, сотни игр международного уровня, а у Сослана пока только 10 игр в Лиге чемпионов да одна за сборную.

Недавно Джанаев был официально признан лучшим игроком «Ростова» в 2016-м году.