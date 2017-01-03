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    Кафанов: «Задача Джанаева — быть готовым в любой момент заменить Акинфеева»

    Тренер вратарей футбольной клуба «Ростов» Виталий Кафанов прокомментировал перспективы Сослана Джанаева в главной команде страны.

    — Рыжиков стал вратарем сборной, но запасным. Джанаев недавно дебютировал в основной команде страны. Есть у него шанс стать первым номером?

    — Сейчас его задача — закрепиться в сборной и быть готовым в любой момент заменить Игоря Акинфеева. Но вратарь номер один в России безусловно Игорь. И думаю, в ближайшие годы им останется. На его стороне уникальный опыт, сотни игр международного уровня, а у Сослана пока только 10 игр в Лиге чемпионов да одна за сборную.

    Недавно Джанаев был официально признан лучшим игроком «Ростова» в 2016-м году.

    Источник: УЕФА

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    03.01.2017 16:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 января 2017, 01:24

      Это и так ясно, в товарниках будет выходить, и то хорошо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 3 января 2017, 18:56

      и тот и другой зависят от игры защитников, которых в сборной нет

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 3 января 2017, 17:58

      огромный опыт конифея, безусловно помогает ему в Лиге Чемпионов! в ЛЧ он вообще НЕДОСЯГАЕМ НА ЦЕЛУЮ ВЕЧНОСТЬ!

      0
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      Рейтинг: +22

      Синий Лондон 3 января 2017, 17:31

      Угу , мы помним игру сборной против Коста-Рики

      0
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      Рейтинг: +22

      Синий Лондон > ROSTOV SUPER 3 января 2017, 17:37

      Вот именно , лучше не вспоминать)

      0
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      Рейтинг: +22

      Синий Лондон > ROSTOV SUPER 3 января 2017, 17:37

      да я и не смогу , ведь Игаарь у нас спешал уан

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