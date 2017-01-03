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Радимов: «Я даже рад, что отобрали права»

3 января 2017, 08:15
13

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вспомнил об инциденте со своим задержанием сотрудниками ГИБДД за вождение без прав и отказ пройти медицинское освидетельствование.

– В марте широко обсуждалась новость о том, как вас задержала ГИБДД. Много чепухи тогда о себе прочитали?

– Вообще ничего не читал. Конечно, резонанс был серьезный, но я же знаю журналистов – написать можно всякого. Понимаю, что был не прав, сразу извинился. Сейчас уже с иронией вспоминаю – от моей «дисквалификации» осталось меньше года. Но у нас ведь как бывает, люди в подобной ситуации дают взятку и едут дальше. В моем случае этого не произошло, я даже рад, что отобрали права.

– Как объяснили инцидент своим футболистам?

– Сказал, что они не имеют права повторять мою ошибку. И на поблажки не должны рассчитывать: если Радимова размазали, то вас и подавно размажут. Повторяю, был виноват. Я тогда выпил, а садиться за руль выпившим недопустимо. И не имеет значения, с какой дозой алкоголя – маленькой, большой или до такой степени, что выпадаешь из-за руля. Понятно, в моем случае этого не было, но придумать ведь могут, что угодно.

Там же еще и другая история была... Когда меня привезли в отделение полиции Адмиралтейского района, сотрудник потер с радостью руки: «Сейчас я на тебе 15 тысяч рублей заработаю!» Сказал, что отправит фотографию с моего задержания в желтое издание, и оно ему за это 15 тысяч заплатит.

Я спросил, что так мало, а он говорит, ему еще и с начальником отделения половиной суммы придется поделиться. Представляете, это наша полиция!? Если они получали погоны и служили для того, чтобы сфотографировать задержанного и заработать 15 тысяч, что сказать… Молодцы!

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (13)
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товрос
1483421415
вот если бы ты сбил кого нибудь,ты бы уже сидел ГЕРОЙ
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Etiainen
1483424366
бухать теперь постоянно можно будет
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zadira56
1483425100
Ещё и гордится)
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Амба Нагорск
1483426655
наймет личного шофера
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rubinovyi2
1483428397
Он похоже и это вью давал,уже не слабо приняв.)
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nemolod
1483430684
В самом Питере настолько развит общественный транспорт,что если сильно куда-то не торопишься и не опаздываешь,то проблем обычно добраться в любой район города не бывает (если нет аварий и пробок)! А так как его работа как главного тренера,в основном это занятия с командой,то на работу и с работы кто-то из его окружения всегда подбросит!
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VikNMar
1483430863
Ментам всегда денег мало ......
Ответить
Mi6
1483434586
Вот как бывает...
Ответить
CSKA471
1483438479
Пиздобол ебанный
Ответить
TYSON95
1483442206
видно у него 15 тыс. не взяли
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