Радимов: «Я даже рад, что отобрали права»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вспомнил об инциденте со своим задержанием сотрудниками ГИБДД за вождение без прав и отказ пройти медицинское освидетельствование.

– В марте широко обсуждалась новость о том, как вас задержала ГИБДД. Много чепухи тогда о себе прочитали?

– Вообще ничего не читал. Конечно, резонанс был серьезный, но я же знаю журналистов – написать можно всякого. Понимаю, что был не прав, сразу извинился. Сейчас уже с иронией вспоминаю – от моей «дисквалификации» осталось меньше года. Но у нас ведь как бывает, люди в подобной ситуации дают взятку и едут дальше. В моем случае этого не произошло, я даже рад, что отобрали права.

– Как объяснили инцидент своим футболистам?

– Сказал, что они не имеют права повторять мою ошибку. И на поблажки не должны рассчитывать: если Радимова размазали, то вас и подавно размажут. Повторяю, был виноват. Я тогда выпил, а садиться за руль выпившим недопустимо. И не имеет значения, с какой дозой алкоголя – маленькой, большой или до такой степени, что выпадаешь из-за руля. Понятно, в моем случае этого не было, но придумать ведь могут, что угодно.

Там же еще и другая история была... Когда меня привезли в отделение полиции Адмиралтейского района, сотрудник потер с радостью руки: «Сейчас я на тебе 15 тысяч рублей заработаю!» Сказал, что отправит фотографию с моего задержания в желтое издание, и оно ему за это 15 тысяч заплатит.

Я спросил, что так мало, а он говорит, ему еще и с начальником отделения половиной суммы придется поделиться. Представляете, это наша полиция!? Если они получали погоны и служили для того, чтобы сфотографировать задержанного и заработать 15 тысяч, что сказать… Молодцы!