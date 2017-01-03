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    Радимов: «Я даже рад, что отобрали права»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вспомнил об инциденте со своим задержанием сотрудниками ГИБДД за вождение без прав и отказ пройти медицинское освидетельствование.

    – В марте широко обсуждалась новость о том, как вас задержала ГИБДД. Много чепухи тогда о себе прочитали?

    – Вообще ничего не читал. Конечно, резонанс был серьезный, но я же знаю журналистов – написать можно всякого. Понимаю, что был не прав, сразу извинился. Сейчас уже с иронией вспоминаю – от моей «дисквалификации» осталось меньше года. Но у нас ведь как бывает, люди в подобной ситуации дают взятку и едут дальше. В моем случае этого не произошло, я даже рад, что отобрали права.

    – Как объяснили инцидент своим футболистам?

    – Сказал, что они не имеют права повторять мою ошибку. И на поблажки не должны рассчитывать: если Радимова размазали, то вас и подавно размажут. Повторяю, был виноват. Я тогда выпил, а садиться за руль выпившим недопустимо. И не имеет значения, с какой дозой алкоголя – маленькой, большой или до такой степени, что выпадаешь из-за руля. Понятно, в моем случае этого не было, но придумать ведь могут, что угодно.

    Там же еще и другая история была... Когда меня привезли в отделение полиции Адмиралтейского района, сотрудник потер с радостью руки: «Сейчас я на тебе 15 тысяч рублей заработаю!» Сказал, что отправит фотографию с моего задержания в желтое издание, и оно ему за это 15 тысяч заплатит.

    Я спросил, что так мало, а он говорит, ему еще и с начальником отделения половиной суммы придется поделиться. Представляете, это наша полиция!? Если они получали погоны и служили для того, чтобы сфотографировать задержанного и заработать 15 тысяч, что сказать… Молодцы!

    Источник: «Советский спорт»

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    03.01.2017 08:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +47

      TYSON95 3 января 2017, 14:16

      видно у него 15 тыс. не взяли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 3 января 2017, 13:14

      Пиздобол ебанный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 3 января 2017, 12:09

      Вот как бывает...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 3 января 2017, 11:07

      Ментам всегда денег мало ......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 3 января 2017, 11:04

      В самом Питере настолько развит общественный транспорт,что если сильно куда-то не торопишься и не опаздываешь,то проблем обычно добраться в любой район города не бывает (если нет аварий и пробок)!
      А так как его работа как главного тренера,в основном это занятия с командой,то на работу и с работы кто-то из его окружения всегда подбросит!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 3 января 2017, 10:26

      Он похоже и это вью давал,уже не слабо приняв.)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 3 января 2017, 09:57

      наймет личного шофера

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 3 января 2017, 09:31

      Ещё и гордится)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 3 января 2017, 09:19

      бухать теперь постоянно можно будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 января 2017, 08:48

      А Кержаков без прав гоняет и ничего, не парится.
      Ему Влад видимо не говорил, что "они не имеют права повторять мою ошибку. И на поблажки не должны рассчитывать: если Радимова размазали, то вас и подавно размажут."

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