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  • Бышовец считает, что переход в «Ювентус» пошел бы на пользу Витселю

Бышовец считает, что переход в «Ювентус» пошел бы на пользу Витселю

2 января 2017, 13:39
12

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По словам специалиста, хавбеку следовало бы перейти в «Ювентус».

«В нынешнее время поступок Витселя оправдан. Сейчас такая тенденция, что многие игроки уезжают в Китай. Но мне кажется, что переход в «Ювентус» был бы настоящим вызовом в его карьере. Это поспособствовало бы улучшению игровых качеств Витселя. Он провел два-три хороших сезона в «Зените», желаю ему удачи в новом клубе!

По-настоящему великие игроки являются альтруистами. Для них существует только максимальный результат, только достижение высоких целей – победа в Лиге чемпионов, например. И, конечно, постоянно играть на очень высоком уровне, когда ты получаешь огромное удовольствие от самой игры», – сказал Бышовец.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Ювентус Витсель Аксель Бышовец Анатолий
Комментарии (12)
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Asbjorn
1483362360
В Китай тоже на пользу пошел,такие деньги то
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Max Urbanov
1483364946
Бышовец недоэксперт! Старый маразматик, давно пора на пенсии с внуками сидеть! Сейчас футбол - это прежде всего деньги, работа! Он идет за 25 лямов евро в год, ты понимаешь, что это такое, какие это деньги??? Ты даже в глаза такие бабки не видел, старый упырь. В рублях это больше 16 00000000 в год.
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qweewqqweewq
1483367651
много не считай
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Бриг
1483373665
От Китая пользы гораздо больше. Это арифметика. Нач. школа.
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APchelov
1483378419
Банально. К тому же каждом слове Бышовца элементарная зависть
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Виталий1
1483381127
"По-настоящему великие игроки являются альтруистами" - то есть губить здоровье на всю будущую жизнь, ломать ноги-руки, издыхать на тренировках, жить по режиму... и это всё надо делать только (по Бышовцу) для того, чтобы развлекать сопливых фанатов на трибунах. А от денег "великие игроки", очевидно как Бышовец, должны с презрением отказываться и жить на то, что жена заработает или родители подадут. Ну а как футбольный возраст пройдёт (34-36 лет), то садиться на пособие на всю оставшуюся жизнь!
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Ювентини-Р.Баджо
1483382033
Ушел бороздить китайские поля-его выбор и право. Как-бы в серию B не вылететь без Витселя-беда, печаль, огорчение..........
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СОКОЛ САРАТОВ
1483394540
а сам бы Бышовец не поехал бы в Китай
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