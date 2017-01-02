Бышовец считает, что переход в «Ювентус» пошел бы на пользу Витселю

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По словам специалиста, хавбеку следовало бы перейти в «Ювентус».

«В нынешнее время поступок Витселя оправдан. Сейчас такая тенденция, что многие игроки уезжают в Китай. Но мне кажется, что переход в «Ювентус» был бы настоящим вызовом в его карьере. Это поспособствовало бы улучшению игровых качеств Витселя. Он провел два-три хороших сезона в «Зените», желаю ему удачи в новом клубе!

По-настоящему великие игроки являются альтруистами. Для них существует только максимальный результат, только достижение высоких целей – победа в Лиге чемпионов, например. И, конечно, постоянно играть на очень высоком уровне, когда ты получаешь огромное удовольствие от самой игры», – сказал Бышовец.