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    Бышовец считает, что переход в «Ювентус» пошел бы на пользу Витселю

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По словам специалиста, хавбеку следовало бы перейти в «Ювентус».

    «В нынешнее время поступок Витселя оправдан. Сейчас такая тенденция, что многие игроки уезжают в Китай. Но мне кажется, что переход в «Ювентус» был бы настоящим вызовом в его карьере. Это поспособствовало бы улучшению игровых качеств Витселя. Он провел два-три хороших сезона в «Зените», желаю ему удачи в новом клубе!

    По-настоящему великие игроки являются альтруистами. Для них существует только максимальный результат, только достижение высоких целей – победа в Лиге чемпионов, например. И, конечно, постоянно играть на очень высоком уровне, когда ты получаешь огромное удовольствие от самой игры», – сказал Бышовец.

    Источник: Р-Спорт

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    02.01.2017 13:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 3 января 2017, 01:02

      а сам бы Бышовец не поехал бы в Китай

      0
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      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 2 января 2017, 21:33

      Ушел бороздить китайские поля-его выбор и право. Как-бы в серию B не вылететь без Витселя-беда, печаль, огорчение..........

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 2 января 2017, 21:18

      "По-настоящему великие игроки являются альтруистами" - то есть губить здоровье на всю будущую жизнь, ломать ноги-руки, издыхать на тренировках, жить по режиму... и это всё надо делать только (по Бышовцу) для того, чтобы развлекать сопливых фанатов на трибунах. А от денег "великие игроки", очевидно как Бышовец, должны с презрением отказываться и жить на то, что жена заработает или родители подадут. Ну а как футбольный возраст пройдёт (34-36 лет), то садиться на пособие на всю оставшуюся жизнь!

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 января 2017, 20:33

      Банально. К тому же каждом слове Бышовца элементарная зависть

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 2 января 2017, 19:14


      От Китая пользы гораздо больше. Это арифметика. Нач. школа.

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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 2 января 2017, 17:34

      много не считай

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 2 января 2017, 16:49

      Бышовец недоэксперт! Старый маразматик, давно пора на пенсии с внуками сидеть! Сейчас футбол - это прежде всего деньги, работа! Он идет за 25 лямов евро в год, ты понимаешь, что это такое, какие это деньги??? Ты даже в глаза такие бабки не видел, старый упырь. В рублях это больше 16 00000000 в год.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 января 2017, 16:06

      В Китай тоже на пользу пошел,такие деньги то

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