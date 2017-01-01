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    Миланов начал переговоры с ЦСКА

    Полузащитник сборной Болгарии Георгий Миланов ведет переговоры с ЦСКА о продлении своего действующего контракта.

    «Мой контракт с ЦСКА истекает через полтора года. Есть достаточно большой интерес ко мне, но мое желание – остаться в ЦСКА. Мы уже начали переговоры о новом контракте. Мое желание и желание клуба совпадает, так что время покажет», – рассказал Миланов Novsport.

    В текущем сезоне Миланов провел 15 матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.01.2017 15:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +840

      vovan55 3 января 2017, 02:12

      вперёд!!!

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 2 января 2017, 17:07

      Жорик порой хорошие матчи выдает, стабильности бы ему.

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 2 января 2017, 15:17

      Прибавляй и оставайся! не травмируйся! вера в тебя есть!

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 2 января 2017, 13:36

      о чём базар за 1.5 года до конца

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 января 2017, 11:58

      У Миланова контракт ещё на 1,5 года. Нужно посмотреть как будет играть ещё 1 год,
      а потом принимать решение.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 января 2017, 10:56

      Надо оставлять. Новые очень уж тяжело подписываются

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 2 января 2017, 04:26

      хороший игрок, не хватает только (мяса) и ещё чуток мастерства и за левый или правый край в полузащите можно не волноваться, хотя в общем то и в обороне может справиться не хуже если немного над теорией поработать...так что надо оставлять не зря же его растили столько лет, он мог быть уже и раньше в основе...но тошич и муса явно сильней ....хотя с мусой они в одно время то пришли можно сказать и были равные шансы на игру на позиции левого края, но муса оказался работоспособней, быстрей и может талантливей...

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      Рейтинг: +840

      vovan55 2 января 2017, 02:34

      да сгодится...

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      Рейтинг: +1289

      каа 1 января 2017, 15:46

      можно продлить .... с понижением зарплаты в три раза...

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 1 января 2017, 15:32

      Имеешь право!!

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