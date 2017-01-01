Миланов начал переговоры с ЦСКА

Полузащитник сборной Болгарии Георгий Миланов ведет переговоры с ЦСКА о продлении своего действующего контракта.

«Мой контракт с ЦСКА истекает через полтора года. Есть достаточно большой интерес ко мне, но мое желание – остаться в ЦСКА. Мы уже начали переговоры о новом контракте. Мое желание и желание клуба совпадает, так что время покажет», – рассказал Миланов Novsport.

В текущем сезоне Миланов провел 15 матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.