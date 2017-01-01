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Миланов начал переговоры с ЦСКА

1 января 2017, 15:14
10

Полузащитник сборной Болгарии Георгий Миланов ведет переговоры с ЦСКА о продлении своего действующего контракта.

«Мой контракт с ЦСКА истекает через полтора года. Есть достаточно большой интерес ко мне, но мое желание – остаться в ЦСКА. Мы уже начали переговоры о новом контракте. Мое желание и желание клуба совпадает, так что время покажет», – рассказал Миланов Novsport.

В текущем сезоне Миланов провел 15 матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Миланов Георгий
Комментарии (10)
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Parham
1483273953
Имеешь право!!
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каа
1483274816
можно продлить .... с понижением зарплаты в три раза...
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vovan55
1483313675
да сгодится...
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sour12
1483320400
хороший игрок, не хватает только (мяса) и ещё чуток мастерства и за левый или правый край в полузащите можно не волноваться, хотя в общем то и в обороне может справиться не хуже если немного над теорией поработать...так что надо оставлять не зря же его растили столько лет, он мог быть уже и раньше в основе...но тошич и муса явно сильней ....хотя с мусой они в одно время то пришли можно сказать и были равные шансы на игру на позиции левого края, но муса оказался работоспособней, быстрей и может талантливей...
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Nerlinger
1483343767
Надо оставлять. Новые очень уж тяжело подписываются
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vladimir-7
1483347494
У Миланова контракт ещё на 1,5 года. Нужно посмотреть как будет играть ещё 1 год, а потом принимать решение.
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himik2-62
1483353398
о чём базар за 1.5 года до конца
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Cant Stop
1483359457
Прибавляй и оставайся! не травмируйся! вера в тебя есть!
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ПФК ЦСКА Моscow
1483366061
Жорик порой хорошие матчи выдает, стабильности бы ему.
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vovan55
1483398763
вперёд!!!
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