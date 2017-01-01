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Ткаченко: «Зарплата Слуцкого в ЦСКА была 2,5 миллиона»

1 января 2017, 14:05
7

Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко считает, что экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий вряд ли будет работать в ближайшие полгода, а уделит внимание изучению английского языка.

«Думаю, Слуцкий не будет работать ближайшие полгода. Он наметил себе план – существенно поднять уровень языка. Ранее обсуждалась такая идея, что Хиддинк год-полтора был бы главным тренером «Челси», а Слуцкий – его помощником. Но претворилась другая.

Моя экспертная оценка – зарплата Слуцкого в ЦСКА была 2,5 миллиона евро», – сказал Ткаченко в эфире программы «Культ тура» на «Матч ТВ».

Стоит отметить, что в ЦСКА Слуцкий работал с 2009 года. Он покинул свой пост в начале декабря 2016 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челси Хиддинк Гус Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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VIPded
1483269202
Викторовича в Челси - это было бы круто!
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artem 81
1483272677
Ха ха
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zadira56
1483276295
Я бы не за 2,5,а за 1 наших рассейских лучше справился бы с таким подбором игроков!Да и любой бы справился!)
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Par Mezan
1483277843
А разве нельзя изучать английский язык без отрыва от производства? А то, в будущем, вдруг опять херня получится - англоязычного специалиста сэра Слуцкого придётся мучительно дорого адаптировать под совковый футбол... А может, всем сразу пойти на курсы футбольного языка, где не надо болтать ерундой, а просто своим личным примером показать, как надо играть в шашки... простите, в футбол ?... Ха. С ув
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Mi6
1483282543
Сколько напрасно потрачено. Теперь аукается.
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kanav67
1483300064
Ткаченко надувает щеки, пытаясь показать, что он реально что то знает. Типичный трепач, да еще и аферист порядочный.
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Маша_1
1483772075
Ну правильно, почему бы не подтянуть его в английском? Я вон тоже учу в EnglishDom. Хотя, конечно, странно, что для этого ему еще и целый учебный отпуск дают... Одно другому не мешает, как по мне.
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