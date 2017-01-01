Ткаченко: «Зарплата Слуцкого в ЦСКА была 2,5 миллиона»

Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко считает, что экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий вряд ли будет работать в ближайшие полгода, а уделит внимание изучению английского языка.

«Думаю, Слуцкий не будет работать ближайшие полгода. Он наметил себе план – существенно поднять уровень языка. Ранее обсуждалась такая идея, что Хиддинк год-полтора был бы главным тренером «Челси», а Слуцкий – его помощником. Но претворилась другая.

Моя экспертная оценка – зарплата Слуцкого в ЦСКА была 2,5 миллиона евро», – сказал Ткаченко в эфире программы «Культ тура» на «Матч ТВ».

Стоит отметить, что в ЦСКА Слуцкий работал с 2009 года. Он покинул свой пост в начале декабря 2016 года.