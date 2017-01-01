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    Ткаченко: «Зарплата Слуцкого в ЦСКА была 2,5 миллиона»

    Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко считает, что экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий вряд ли будет работать в ближайшие полгода, а уделит внимание изучению английского языка.

    «Думаю, Слуцкий не будет работать ближайшие полгода. Он наметил себе план – существенно поднять уровень языка. Ранее обсуждалась такая идея, что Хиддинк год-полтора был бы главным тренером «Челси», а Слуцкий – его помощником. Но претворилась другая.

    Моя экспертная оценка – зарплата Слуцкого в ЦСКА была 2,5 миллиона евро», – сказал Ткаченко в эфире программы «Культ тура» на «Матч ТВ».

    Стоит отметить, что в ЦСКА Слуцкий работал с 2009 года. Он покинул свой пост в начале декабря 2016 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.01.2017 14:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Маша_1 7 января 2017, 09:54

      Ну правильно, почему бы не подтянуть его в английском? Я вон тоже учу в EnglishDom. Хотя, конечно, странно, что для этого ему еще и целый учебный отпуск дают... Одно другому не мешает, как по мне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 1 января 2017, 22:47

      Ткаченко надувает щеки, пытаясь показать, что он реально что то знает. Типичный трепач, да еще и аферист порядочный.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 1 января 2017, 17:55

      Сколько напрасно потрачено. Теперь аукается.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 1 января 2017, 16:37

      А разве нельзя изучать английский язык без отрыва от производства? А то, в будущем, вдруг опять херня получится - англоязычного специалиста сэра Слуцкого придётся мучительно дорого адаптировать под совковый футбол... А может, всем сразу пойти на курсы футбольного языка, где не надо болтать ерундой, а просто своим личным примером показать, как надо играть в шашки... простите, в футбол ?... Ха. С ув

      -1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 1 января 2017, 16:11

      Я бы не за 2,5,а за 1 наших рассейских лучше справился бы с таким подбором игроков!Да и любой бы справился!)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 1 января 2017, 15:11

      Ха ха

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 января 2017, 14:13

      Викторовича в Челси - это было бы круто!

      0
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