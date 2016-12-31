Уилкшир: «Как-то во время Нового года пошли на прогулку с бутылкой водки и двумя мандаринами»

Защитник «Динамо» Люк Уилкшир рассказал, что планирует встречать Новый год в России. По словам австралийца, в первый раз, когда он отмечал праздник в этой стране, вместе с отцом жены он отправился на прогулку, взяв с собой бутылку водки и два мандарина.

«Это будет второй раз, когда я буду встречать Новый год в России. Мне очень нравится! В первый раз праздновали с отцом жены. Была смешная история: мы пошли на прогулку до нашего нового дома с бутылкой водки и двумя мандаринами. Вот такой русский Новый год! В этом году тоже будем встречать дома, всей семьей», – сказал Уилкшир.