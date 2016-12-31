Бердыев: «Уходящий год подарил много эмоций. В 2017-м «Ростов» постарается укрепить свои позиции»

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев подвел итоги уходящего года, а также поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

«Уважаемые болельщики, спасибо вам за то, что весь год были рядом с нами. Благодаря вашей поддержке «Ростов» в сложной обстановке достиг небывалых высот. Иметь таких искренних и преданных болельщиков — честь и гордость для клуба. Уходящий год подарил нам много разных эмоций: незабываемые победы, обидные поражения, и, в итоге — серебряные медали и участие в Лиге Чемпионов. В наступающем году мы будем стараться не останавливаться на достигнутых результатах и укреплять позиции донского футбола вместе с вами.

От всего сердца поздравляю каждого с наступающим Новым годом. Здоровья и успехов в 2017 году!» – заявил Бердыев.