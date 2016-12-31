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  • Бердыев: «Уходящий год подарил много эмоций. В 2017-м «Ростов» постарается укрепить свои позиции»

Бердыев: «Уходящий год подарил много эмоций. В 2017-м «Ростов» постарается укрепить свои позиции»

31 декабря 2016, 12:18
4

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев подвел итоги уходящего года, а также поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

«Уважаемые болельщики, спасибо вам за то, что весь год были рядом с нами. Благодаря вашей поддержке «Ростов» в сложной обстановке достиг небывалых высот. Иметь таких искренних и преданных болельщиков — честь и гордость для клуба. Уходящий год подарил нам много разных эмоций: незабываемые победы, обидные поражения, и, в итоге — серебряные медали и участие в Лиге Чемпионов. В наступающем году мы будем стараться не останавливаться на достигнутых результатах и укреплять позиции донского футбола вместе с вами.

От всего сердца поздравляю каждого с наступающим Новым годом. Здоровья и успехов в 2017 году!» – заявил Бердыев.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (4)
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Parham
1483180222
А ТЕБЕ БЕРДЫЕВ - ОГРОМНОГО ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ!!!! ТРЕНИРУЙ ЕЩЁ ДЕСЯТКИ ЛЕТ ТАКИЕ КЛУБЫ!!!!
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filosof sparty
1483182186
Ростов достоин уважения
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meiram
1483189474
Курбан Бекиевич, с наступающим Новым годом! Спасибо Вам за Ваш труд, желаю новых побед в чемпионате и в Лиге Европы! Мужики, я болею за Вас! Молодцы!
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compka
1483228470
Курбан Бекиевич! возвращайтесь на бровку поля! хотя-бы в еврокубках.
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