Шмельцер планирует завершить карьеру в дортмундской «Боруссии»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер подчеркнул, что желает окончить карьеру в качестве футболиста «шмелей».

«Если все пойдет согласно моим планам, то люди запомнят меня как футболиста, проведшего всю карьеру в «Боруссии». Не многим удавалось подобное. Сейчас на ум мне приходят всего нескольких таких игроков. Если у меня получится повесить бутсы на гвоздь в «Боруссии», буду считать, что моя карьера удалась», – сказал Шмельцер в интервью 11 Freunde.

Напомним, 28-летний игрок защищает цвета черно-желтых с 2008 года. В текущем розыгрыше Бундеслиги Шмельцер принял участие в 13-ти матчах, заработав две желтые карточки.