Чемпионшип. «Ньюкасл» обыграл «Ноттингем» благодаря дублю Гэйла, «Испвич вырвал победу у «Бристоля»

Встреча 24 тура Чемпионшипа на «Сейнт Джеймс Парк» между «Ньюкаслом» и «Ноттингем Форрест» завершилась победой хозяев. Три очка команде Рафаэля Бенитеса обеспечил нападающий Дуайт Гэйл, который во втором тайме оформил дубль. В матче было показано семь желтых карточек, одна из которых преобразовалась в красную — был удален защитник Мэттью Миллс. Победа позволила сорокам временно возглавить турнирную таблицу и на одно очко оторваться от «Брайтона», не сыгравшего свой матч из-за погодных условий. «Ноттингем» располагается на 18 месте.

В параллельном матче «Ипсвичу» удалось добыть три очка в концовке встречи с «Бристолем». Победный гол на 86-й минуте забил Бретт Питман. По результатам матча команды располагаются на 14 и 17 строчках соответственно.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 24-й тур

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Ритчи, 4; 1:1 – Думитру, 29; 2:1 – Гэйл, 63; 3:1 – Гэйл, 80.

Исвич Таун — Бристоль Сити — 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Брю, 39; 1:1 — Абрахам, 52; 2:1 — Питман, 86.

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