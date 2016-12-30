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    В «Уфе» готовы отпустить Семака обратно в «Зенит»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что новый главный тренер уфимского клуба Сергей Семак, если это будет необходимо, может вернуться в «Зенит», где работал ранее. Напомним, сегодня 40-летний специалист подписал контракт с «горожанами», рассчитанный на 1,5 года.

    «Мы готовы к тому, что однажды к персоне Семака, как специалиста, будет проявлен интерес со стороны «Зенита». Поэтому если ему предложат возглавить «Зенит», мы не будем его удерживать. Все понимают, что выбор здесь очевиден и мы к этому готовы, как были готовы и к уходу Гончаренко в ЦСКА», – сказал Газизов.

    Источник: Спорт FM

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    30.12.2016 20:11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +18524

      ilichkadr 31 декабря 2016, 14:39

      У Богданыча всё получится!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 31 декабря 2016, 09:04

      Ещё не сделал шага, уже его отпускают? Циркачи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 31 декабря 2016, 06:10

      ничего хорошего и ничего плохого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 31 декабря 2016, 01:53

      Что-то они легко готовы расстаться с любым специалистом, как перевалочная база прямо...

      0
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      Рейтинг: -21

      cink urodov. > арейская 31 декабря 2016, 02:01

      У них нет выбора,им таланты ненужны,там нужны надёжные мужики,готовые рвать и метать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 30 декабря 2016, 22:53

      Ну это вряд-ли скоро произойдет,ему нужно будет заматереть как следует.

      2
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      Рейтинг: +13

      alex742 30 декабря 2016, 21:52

      пусть семак своей дорогой идёт.удачи.для начала финал кубка

      5
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      ...
      Рейтинг: +2778

      волчарик > alex742 30 декабря 2016, 22:59

      поболеем теперь за уфу в кубке

      2
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      ...
      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > волчарик 31 декабря 2016, 10:40

      Пожалуй то-же за Уфу буду болеть. В финале пусть тогда Уфа с быками схлестнется. Ну а по поводу его перехода только рад за него, хватит сидеть под кем-то и набираться опыта, пора самому "набивать" свои шишки иначе можно никогда и не стать настоящим тренером.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 30 декабря 2016, 21:10

      Что-то слишком хорошо руководство Уфы. Согласны идти навстречу тренерам. Красавцы. Главное, чтобы никто не воспользовался такой добротой

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 30 декабря 2016, 20:45

      Пусть пока "поварится" где "пожиже"1

      0
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      Рейтинг: +992

      опус 2 30 декабря 2016, 20:33

      Что то быстро !

      0
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