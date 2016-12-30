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    Источник: Луис Адриано подписал контракт со «Спартаком»

    Нападающий «Милана» Луис Адриано подписал контракт со «Спартаком». По информации источника, сделка уже завершена, игроку осталось только пройти медицинский осмотр. Сообщается, что стоимость трансфера близка к нулю.

    Добавим, что ранее агент игрока заявил, что его клиент продолжит карьеру в московском клубе. В нынешнем сезоне Адриано провел за «Милан» в Серии А семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    30.12.2016 19:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 31 декабря 2016, 11:42

      Молодец, Адриано! Ты сделал правильный выбор! Мы все ждём от тебя результата и ТОПовой связки Промес-ЗеЛуиш-Адриано!

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      Рейтинг: +69

      ДИМА1980 30 декабря 2016, 22:41

      вы о чём?????? Карера лично его хотел видеть, И этим всё сказано. У нас Глушаков тоже заиграл при Карере оборона начала играть, и Зе начал играть при нём, а ни при Аленичеве. ТАк что Карера знает что делает. А так не шли бы мы на первом месте. СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 30 декабря 2016, 21:42

      конкуренция это хорошо, может Зуева и всех молодых это подьстегнет

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      Рейтинг: +57

      витёчек 30 декабря 2016, 20:50

      брать игрока который год лускал семечки,и платить ему такую зарплату не типично для жлоба федуна

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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 30 декабря 2016, 20:43

      По моему медосмотр проходят до подписания контракта, разве нет?

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      Рейтинг: +201

      falanor 30 декабря 2016, 20:13

      такое себе приобретение если честно.... не знаю как там в милане у него было (не следил особо) , но вот то как он играл в Шахтере я помню - он просто старался уводить за собой как можно больше игроков чтоб фланги Шахтера смещались к центру и делали результат. собственно поэтому он так долго и играл в Шахте - он не особо светился рядом с множеством других бразильцев (и не только) которые играют щас в топ клубах Европы

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      Рейтинг: +68

      Dimoshka96 > falanor 30 декабря 2016, 20:53

      ну у нас есть как минимум Промес, который смещаясь может дать результат, так что норм)

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 30 декабря 2016, 19:56

      В Зе тоже никто в начале никто не верил-ведь он начал очень тускло-но ведь разыгрался же.

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      Рейтинг: +69

      ДИМА1980 > Диктор 30 декабря 2016, 22:33

      вот именно. Карера знает кого берёт

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      Рейтинг: +206

      Predator_utm 30 декабря 2016, 19:53

      в любом случаи нападающий нам не помешает,без Зе совсем тяжело было.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 30 декабря 2016, 19:51

      Хорошо бы, если бы вышел на свой прошлый уровень.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 30 декабря 2016, 19:38

      Для него это шанс на перезагрузку карьеры, но вот захочет ли он им воспользоваться?

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