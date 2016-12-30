Источник: Луис Адриано подписал контракт со «Спартаком»

Нападающий «Милана» Луис Адриано подписал контракт со «Спартаком». По информации источника, сделка уже завершена, игроку осталось только пройти медицинский осмотр. Сообщается, что стоимость трансфера близка к нулю.

Добавим, что ранее агент игрока заявил, что его клиент продолжит карьеру в московском клубе. В нынешнем сезоне Адриано провел за «Милан» в Серии А семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.