Чемпионшип. «Астон Вилла» вырвала ничью против «Лидса», «Бертон» обыграл «Ротерхэм»

В матче 24-го тура Чемпионшипа «Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Лидсом», вырвав одно очко на последних минутах – 1:1. Единственный гол в составе клуба из Бирмингема с пенальти забил Джонатан Коджиа.

В другой встрече тура «Бертон» в гостях добился победы над «Ротерхэмом» со счетом 2:1.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 24-й тур

Астон Вилла – Лидс – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Янссон, 54; 1:1 – Коджиа, 85 (с пенальти).

Ротерхэм – Бертон – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – О'Грэди, 36; 0:2 – Ирвин, 41; 1:2 – Адейеми, 45+3.

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