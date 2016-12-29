Нагиев: «Наверное, Василий Березуцкий сказал, что Россия – неспортивная страна, глядя в зеркало»

Известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев не согласился со словами защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который назвал Россию неспортивной страной. По словам Нагиева, футболист это сделал, глядя в зеркало.

– Капитан сборной России Василий Березуцкий, например, выразил мнение, что неспортивная…

– Наверное, он это сказал, глядя в зеркало… Я имею честь знать великих спортсменов. Они доказывали, что, даже занимаясь в обычной, дешевой качалке, можно стать олимпийским чемпионом. Конькобежцы тренировались на льду, который не соответствовал мировым стандартам, бобслеисты, которые покупали бобы чуть ли не в магазине за углом, становились призерами мировых турниров. Все зависит от огромного желания побеждать.