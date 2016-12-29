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  • Нагиев: «Наверное, Василий Березуцкий сказал, что Россия – неспортивная страна, глядя в зеркало»

Нагиев: «Наверное, Василий Березуцкий сказал, что Россия – неспортивная страна, глядя в зеркало»

29 декабря 2016, 22:36
8

Известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев не согласился со словами защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который назвал Россию неспортивной страной. По словам Нагиева, футболист это сделал, глядя в зеркало.

– Капитан сборной России Василий Березуцкий, например, выразил мнение, что неспортивная…

– Наверное, он это сказал, глядя в зеркало… Я имею честь знать великих спортсменов. Они доказывали, что, даже занимаясь в обычной, дешевой качалке, можно стать олимпийским чемпионом. Конькобежцы тренировались на льду, который не соответствовал мировым стандартам, бобслеисты, которые покупали бобы чуть ли не в магазине за углом, становились призерами мировых турниров. Все зависит от огромного желания побеждать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Березуцкий Василий
Комментарии (8)
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erofey83
1483044199
не спортивная и не футбольная, разные смыслы) Васька оговорился по Фрейду, внутренняя жаба заменила не "футбольная" на не "спортивная"
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1483045813
Да-да так и бывает, купишь боб в магазе за углом и с огромным желанием побеждать идёшь в аптеку, тоже соответственно за углом.
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Livkot
1483047886
Правильно Нагиев сказал, неумееш и нехочеш иди во двор играть с детворой
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Nesterenko
1483049097
Правильно Дмитрий сказал. Как может футболист, бронзовый призер ЕВРО-08, говорить, что Россия- неспортивная страна. Тогда получается, что Березуцкий - не спортсмен.
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BECK_BY
1483051124
Вот мля, выразил мнение всей страны сформулировано
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Zeff
1483052873
Нагиев не имеет право высказывать своё мнение. Он по другую сторону.
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plehanov6
1483092632
Этот-то клоун с чего вдруг затарахтел, как х...й дизель? Какое он имеет отношение к ФУТБОЛУ?
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