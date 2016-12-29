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«Ювентус» может заплатить за Витселя 12 миллионов

29 декабря 2016, 21:01
8

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Ювентуса». По информации Transfermarketweb, туринский клуб готов заплатить за 27-летнего бельгийца 12 миллионов евро. Отметим, что в услугах игрока также заинтересованы «Барселона» и «Шанхай СИПГ».

Действующий контракт Витселя с «Зенитом» рассчитан до лета 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Ювентус Витсель Аксель
Комментарии (8)
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Chernyi Lis
1483034622
берите быстрее деньги..столько он не стоит...
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волчарик
1483035037
хорош бухать. 6 не хотели платить и вдруг 12 готовы
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Denis199244
1483036080
Старая песня...
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Zeff
1483038341
В Китай продать и поскорее!
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Astan4anin-RW
1483038517
Ну тут на усмотрение самого Витселя) Хотя немытым тоже деньги нужны
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Garrincha58
1483039242
Юве никогда не будет платить за него сейчас 12 лямов они же не лохи он летом бесплатно придет и эти деньги ему на зарплату пойдут на два или три года
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simoron81
1483043062
вранье это всё
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Пиво без газа
1483085331
По-моему, Витсель не особо нужен Ювентусу, а то бы давно уже купили.
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