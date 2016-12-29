«Ювентус» может заплатить за Витселя 12 миллионов

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Ювентуса». По информации Transfermarketweb, туринский клуб готов заплатить за 27-летнего бельгийца 12 миллионов евро. Отметим, что в услугах игрока также заинтересованы «Барселона» и «Шанхай СИПГ».

Действующий контракт Витселя с «Зенитом» рассчитан до лета 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.