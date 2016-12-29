Ахмедов не намерен покидать «Краснодар»

Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян выразил уверенность, что полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов не собирается менять клубную прописку. Ранее сам футболист признался, что имеет иные варианты продолжения карьеры, а сам он хотел бы поиграть в Германии.

«На данный момент Ахмедов – ведущий футболист сборной Узбекистана, он амбициозный игрок, который хочет приносить пользу «Краснодару». Я общался с ним в четверг, и он сказал, что не собирается покидать российскую команду, едет на сбор и примет участие в тренировочных матчах «Краснодара». На данный момент Одил находится в Ташкенте в отпуске, а не на курортах, как пишут СМИ», – заявил Бабаян.