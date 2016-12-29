Гаджибеков: «Нужно подождать недельку, тогда будет ясность с тренером «Анжи»

Защитник «Анжи» Али Гаджибеков прокомментировал смену владельца клуба. Как отметил футболист, пока нет ясности, как будет выглядеть команда на вторую часть сезона.

«Я сейчас ничего не знаю, никто ничего не знает. До этого говорили, что зимой могут быть какие-то перестановки, к этому был готов. Сейчас пока тихо все, никаких новостей нет. Думаю, в ближайшую неделю все ясно будет. В клубе шли разговоры о перестановках, еще когда чемпионат шел. Дыма без огня не бывает, нужно быть ко всему готовым. Тем более в «Анжи» постоянно разные перестановки бывают. Посмотрим, будем двигаться дальше. Шли разговоры о смене тренера, о Ташуеве, о Кононове. Опять-таки, это только разговоры. Думаю, сейчас будет ясность, кто конкретно будет тренером, какие перестановки будут. Нужно подождать недельку. С Сулейманом Керимовым не виделся давно. Полтора-два года», – заявил Гаджибеков.