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    Семак: «Мы люди верующие, раз в неделю ездим в храм, чтобы причащаться»

    Тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал в интервью порталу «Такие Дела» о том, как его семья принимала решение об удочерении девочки с инвалидностью.

    – Я никогда против не был. Всегда поддерживал в этом Аню. У нас только сроки не совпадали, когда это лучше сделать. На мой взгляд, если у нас есть возможности помочь, естественно, мы должны помогать.

    – А вы боялись перед встречей с Таней?

    – Наверное, нет. Я столько детей видел в своей жизни, что меня сложно чем-то удивить.

    Самый главный вопрос для меня – независимо от того, можем ли мы помочь Тане медицински или не можем – это дать девочке семью. А все остальное – вторично.

    Сложностей было много и будут еще. Увидев Таню, я понял, что она человек, близкий мне по духу. У меня есть доверие к Тане. Ее доброта, сочувствие, сопереживание – они никогда не вызывают сомнений.

    Конечно, нельзя загадывать, что будет, когда наступит переходный возраст. Но сейчас мы можем дать доброту отношений. И надеяться на Бога, что он поможет и нам, и Тане справиться со сложностями. Чтобы достичь тех духовных высот, когда Таня жила бы обычной полноценной жизнью.

    Я стараюсь никогда ее не жалеть. Естественно, Тане хочется быть маленькой. Но я хочу, чтобы она понимала, что она уже взрослый, 10-летний ребенок.

    Таня должна и будет жить по тем требованиям нашей семьи, которые существуют. Она обязана хорошо учиться – так же, как и остальные дети.

    Обязана убирать за собой, другие вещи делать, присматривать и защищать своих братьев и сестер. Как и все остальные.

    – Как я понимаю, у вас не то чтобы армейские установки в семье, но правила довольно серьезные.

    – Естественно, у нас есть определенный порядок. Мы люди верующие, раз в неделю ездим в храм, чтобы причащаться. Ну, и конечно, стараемся быть примером для детей.

    А так для них требования одни и те же. Вечерняя молитва, посещение храма – это помогает, я надеюсь, всем нашим детям. Да и нам, взрослым, помогает работать над собой.

    Когда в жизни появляется человек с ограниченными возможностями или ребенок, который неизлечимо болен, например, – это Божий дар. Или для человека так будет лучше, или ты сможешь изменить жизни сотен людей, которые вокруг тебя.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.12.2016 11:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1518

      Тазит 29 декабря 2016, 13:54

      То, что в РФПЛ не только Мамаевы и Кокорины, но и Семаки оставляет определенную надежду...

      Удачи тебе, Сергей, и в жизни и в профессии... и да наставит тебя Всевышний на истинный путь...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 29 декабря 2016, 13:12

      Что тут скажешь? Человек не привык жаловаться на жизнь. Он сам её строит

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2410

      baden69 29 декабря 2016, 12:06

      Уважуха Сергею как человеку и пожелание успехов с любой командой, которой ему придется работать.

      4
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