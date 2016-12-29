Дзадза может вернуться в Италию

По информации, полученной от отца нападающего «Ювентуса» Симоне Дзадзы Антонио Дзадзы, футболист может вернуться в Италию. Напомним, что сейчас форвард играет за «Вест Хэм» на правах аренды.

«Переход в «Валенсию» – это не единственный вариант развития его карьеры. Сыну очень хочется поработать под руководством Пранделли. На данный момент мы ведем переговоры с «Валенсией», но также у нас есть вариант с возвращением в Италию», – заявил он.

Дзадза сыграл в восьми матчах АПЛ, не отметившись в них результативными действиями.