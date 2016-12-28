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    Кудряшов считает Карпина хорошим тренером

    Защитник «Ростова» Федор Кудряшов высказал мнение о Валерие Карпине, с которым они пересекались во время выступлений футболиста в «Спартаке». По словам игрока, Карпин – хороший специалист.

    «Мне довелось поработать с Карпиным. Сейчас он является экспертом на телевидении. Сравнить где ему что-то удается лучше, я не могу, так как просто практически не смотрю футбольные передачи. Скажу лишь, что он действительно хороший тренер. Да, при нем я не заиграл и попал в дубль. Возможное, какое-то время у меня к нему был некий негатив, но у каждого могут быть свои обиды, а причина всегда должна быть в тебе. Прошло время и я понял, что все действительно так. Если я там не заиграл, значит что-то где-то было не так во мне», – сказал Кудряшов.

    Источник: Спорт FM

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    28.12.2016 22:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +64

      kimig 29 декабря 2016, 08:29

      Карпин насчет тренера я сомневаюсь,а как эксперт мне очень нравится,лучше всяких Бубновых

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 29 декабря 2016, 01:02

      Что ж случилось, Федя, никак ностальгия мучить стала..

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 28 декабря 2016, 23:32

      Слова норм мужика

      1
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