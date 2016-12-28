Газизов: «Предложение «Краснодара» по Луневу было менее выгодным, чем от «Зенита»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал недавний переход вратаря команды Андрея Лунева в «Зенит». Как было отмечено, также «Краснодар» проявлял предметный интерес к голкиперу, но их предложение уступало питерскому.

«Предложение от «Краснодара» по Луневу было менее выгодным, чем от «Зенита». Официально из российских клубов последовали предложения от «Зенита» и «Краснодара». Был ли интерес со стороны зарубежных команд? Не буду это комментировать», – заявил Газизов.