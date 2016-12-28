Аленичев не хочет говорить на тему возвращения к тренерской работе

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что набирался опыта на стажировке в «Милане» у Винченцо Монтеллы. Российский специалист также дал понять, что на данный момент он не думает о возвращении к тренерской работе.

– Вы ведь недавно ездили на тренерскую стажировку?

– Да. В «Милан» на две недели к Винченцо Монтелле. Особо не афиширую это, не люблю самопиар, но очень хочу учиться и совершенствоваться. Если будет возможность, обязательно поеду еще куда-нибудь.

– Почему именно к Монтелле? Потому что хороший знакомый со времен совместной игры в «Роме»?

– Просто хотелось посмотреть итальянский клуб изнутри. Методы Лучано Спаллетти мне известны по его работе в «Зените», поэтому я прикинул и остановил выбор на «Милане». Тем более связаться с Винченцой не составило никакого труда. Созвонился – и он сразу дал добро.

– Ходили на все тренировки, на матчи?

– Да. Каждый день.

– Впечатлило?

– Какие-то моменты для себя из тренировочного процесса подметил. А что касается организации клубной работы, говорить об этом вообще не приходится. Все прекрасно знают, что значит «Милан».

– Правда, статус гранда европейского футбола он временно утратил.

– Верно, грандом он сейчас не считается. Но там много молодых и очень талантливых ребят, которые, если никуда не уйдут – в условные «Реал» и «Барселону», – в ближайшем будущем могут составлять реальную конкуренцию тому же «Ювентусу».

– А вы сейчас готовы вернуться к тренерской работе после известных летних событий?

– Если честно, пока не хочу говорить на эти темы.