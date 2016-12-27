Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Глушаков: «Мы выучили итальянский мат»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о некоторых нюансах работы с главным тренером московского клуба Массимо Каррерой.

    «Каррера с первого дня эмоционально общался с защитниками. Когда он стал исполняющим обязанности главного тренера, общался и доносил эмоционально. Мы больше понимаем его вид, когда у него глаза горят, эмоции его переносятся в душу лучше, чем когда говорит переводчик. У него жажда победы, он хочет выигрывать. Когда он ругается, мы слова некоторые понимаем. Выучили итальянский мат. Легионеры, когда приезжают в России, то наши слова знают, так и мы здесь», – заявил полузащитник.

    После 17 туров РФПЛ «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» на пять баллов.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.12.2016 20:59
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +97

      serzhio1 28 декабря 2016, 12:40

      "грацио бл*ть!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 28 декабря 2016, 01:23

      Лучше бы выучил язык футбола- а именно,пас в ноги , а не сопернику. Ещё есть язык Кокорина и Мамаева. Но это длинная история. Аиязык лучше держать за зубами, а пи-ть в эфире.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 28 декабря 2016, 00:47

      спартак.чемпион.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2467

      Аид666 27 декабря 2016, 21:44

      Только маты и доходят... в ГазМяс вас всех...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 27 декабря 2016, 21:40

      Осел.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 27 декабря 2016, 21:33

      Отжигает

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 27 декабря 2016, 21:28

      Теперь, если что, Глушаков может переводчиком стать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 27 декабря 2016, 21:24

      Нашел чем гордиться

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      MANBOMBARDIR 27 декабря 2016, 21:14

      лучше итальянский играть выучил бы

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 декабря 2016, 21:09

      Интересно, а Глушаков, вообще, среднюю школу окончил? На лицо уровень пустоголового подростка

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > RusikLand 28 декабря 2016, 00:55

      Со справкой похоже. Надо "На лице" писать.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 