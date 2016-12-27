Тульский «Арсенал» ведет переговоры с Кириллом Комбаров, но не будет приобретать Дьякова

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что клуб ведет переговоры с защитником «Томи» Кириллом Комбаровым. Также функционер отметил, что «канониры» не планируют приобретать еще одного игрока томичей Виталия Дьякова.

«Арсенал» ведет переговоры с Комбаровым. Но пока футболист находится в отпуске, поэтому ясность наступит только после праздников. При этом Виталия Дьякова в команде точно не будет, мы его не рассматриваем», – сказал Аджоев.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Томи» из-за финансовых проблем предложило всем игрокам основного состава с 1 января 2017 года стать свободными агентами.