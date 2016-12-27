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    Измайлов отклонил предложения от других клубов, чтобы остаться в «Краснодаре»

    Полузащитник «Краснодара» Марат Измайлов имел предложения от других клубов о переходе, однако ответил отказом и не покинет «быков» во время зимнего трансферного окна. Об этом заявил агент футболиста Паулу Барбоза.

    «У него есть контракт с «Краснодаром», он останется в команде до конца сезона. Зимой никуда не перейдет. У него были предложения, но мы сразу сказали, что останемся в «Краснодаре», – сказал Барбоза.

    В нынешнем сезоне Измайлов провел за «Краснодар» в РФПЛ пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: ТАСС

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    27.12.2016 17:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 28 декабря 2016, 03:23

      Думаю забитых мячей было бы больше, если бы не очередная травма

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 декабря 2016, 20:13

      Черный пиар Измайлова! Кому он нужен? Назовите клуб который его хотел приобрести!

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