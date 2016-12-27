Измайлов отклонил предложения от других клубов, чтобы остаться в «Краснодаре»

Думаю забитых мячей было бы больше, если бы не очередная травма
Полузащитник «Краснодара» Марат Измайлов имел предложения от других клубов о переходе, однако ответил отказом и не покинет «быков» во время зимнего трансферного окна. Об этом заявил агент футболиста Паулу Барбоза.
«У него есть контракт с «Краснодаром», он останется в команде до конца сезона. Зимой никуда не перейдет. У него были предложения, но мы сразу сказали, что останемся в «Краснодаре», – сказал Барбоза.
В нынешнем сезоне Измайлов провел за «Краснодар» в РФПЛ пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.