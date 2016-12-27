Агент Йоветича: «Стеван в «Спартаке»? Не знаю, делали ли москвичи официальное предложение «Интеру» или нет»

Футбольный агент Томислав Эрцег, представляющий интересы нападающего «Интера» Стевана Йоветича, заявил, что не знает об интересе к своему клиенту со стороны «Спартака». Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб готов приобрести черногорца за 15 миллионов евро.

«Спартак» может купить Йоветича? Я ничего не знаю о том, делал ли «Спартак» официальное предложение «Интеру» или нет. Однако любому игроку очень тяжело покинуть такой чемпионат и такую страну, как Италия», – сказал Эрцег.