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    «Спартак» за 15 миллионов может приобрести Йоветича

    Нападающий «Интера» Стеван Йоветич может продолжить карьеру в «Спартаке». По информации Europacalcio, московский клуб готов заплатить за черногорского форварда 15 миллионов евро и предложить футболисту годовой оклад в размере 3,5 миллиона. Кроме «Спартака», в услугах Йоветича заинтересован один из клубов Китая.

    Действующее соглашение Йоветича с «Интером» рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за миланский клуб в Серии А пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.12.2016 20:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +800

      forward33 25 декабря 2016, 23:35

      Лучше черногорца, чем Адриано

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Astan4anin-RW 25 декабря 2016, 22:05

      Можно в следующий раз мы его возьмем? Пусть интер по-дороже продаст, жалко их, подзаработают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 25 декабря 2016, 22:00

      Только разговоры....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 декабря 2016, 21:46

      Одни слухи... Задрали... Где официоз?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 25 декабря 2016, 21:29

      А в итоге возьмут в аренду Эменике и на этом все

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 декабря 2016, 20:47

      Ну Депая вот уже в аренду взяли, Адриано уже практически купили, ну ещё Иоветича к ним присоединить самое то. Новогодние фантазёры. Самедова то купить не могут, а им Иоветича за 15 лямов типа.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Фан666 25 декабря 2016, 21:03

      Ага,Федун уже свиные ножки кусает сидит перед застольем

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 25 декабря 2016, 20:47

      надо брать

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 25 декабря 2016, 20:36

      брехня

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 25 декабря 2016, 20:34

      За последние дни в Спартак отправляют Адриано, Эменике, Депая и Йоветича. Видимо серьёзно взялись за усиления атаки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 25 декабря 2016, 20:11

      Утка

      1
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