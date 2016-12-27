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    «Рубин» хочет продать Сонга

    Полузащитник «Рубина» Александр Сонг в ближайшее время может покинуть клуб из столицы Татарстана.

    Руководство казанцев недовольно игрой камерунца и желает сделать ставку в центре полузащиты на Янна М'Вила, который недавно продлил контракт с командой. «Рубин» хочет выйти из ситуации с хавбеком в финансовом плюсе, продав его в Китай.

    Напомним, что Сонг перешел в «Рубин» этим летом на правах свободного агента. В девяти матчах чемпионата России он сделал две результативные передачи.

    Источник: «Реальное время»

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    27.12.2016 14:18
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 27 декабря 2016, 18:35

      Нормальное желание !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 27 декабря 2016, 16:29

      Хамес Родригес готов перейти в «Ювентус»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 27 декабря 2016, 16:25

      За него только китайцы заплатить будут готовы или свободным агентом отпускать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 27 декабря 2016, 15:59

      Да сонг давно не игрок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 27 декабря 2016, 15:34

      а столько радости былом когда подписали)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 27 декабря 2016, 15:20

      Это тот парень, который Глушакова учил играть

      2
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 27 декабря 2016, 15:15

      Надо признать, это был не самый удачный трансфер.

      -3
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      Рейтинг: +61

      badryashev > Димон Алма-Ата 28 декабря 2016, 11:44

      Это не был трансфер, его даром получили

      0
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      Рейтинг: +51

      TonicIG 27 декабря 2016, 15:15

      Всех в китай

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 27 декабря 2016, 14:53

      В Ростов его! Заиграет сразу как в былые времена

      4
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 27 декабря 2016, 14:44

      Продать его сейчас будет очень сложно.

      0
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