Тарасов может вернуться к тренировкам на третьем сборе «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов точно не присоединится к основной группе футболистов команды на первых двух зимних сборах. Об этом заявил главный тренер москвичей Юрий Семин.

«Что касается Тарасова, то он проходит реабилитацию. На первых двух сборах он вряд ли вернется в общую группу. А вот на третьем такая вероятность есть. Все зависит от восстановления», — сказал специалист.

Напомним, что Тарасов получил травму в сентября. У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

