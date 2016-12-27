Пильгуй: «В «Торпедо» в Лунева никто не поверил»

Именитый российский голкипер Владимир Пильгуй прокомментировал переход голкипера Андрея Лунева в «Зенит». Напомним, что трансфер состоялся этим летом. До этого страж ворот выступал за «Уфу».

«Лунева знаю с 17 лет, когда работал с ним в «Торпедо», поэтому его успешная игра в «Уфе» — для меня не новость. Рад, что он идет в «Зенит», в клуб с особыми амбициями. Конечно, Луневу будет непросто, учитывая авторитет команды и ее требования. Все будет зависеть от того, как Андрей сможет психологически совладать с обстановкой в клубе. Но я не замечал за ним паникерских настроений, так что верю в него.

Критика в адрес Лодыгина не совсем справедливая. Сейчас обострится конкуренция, поскольку и Миша Кержаков, и Юра, и Андрей — хорошие вратари. Думаю, Луческу будет выбирать на каждый матч того, кто сильнее на данный момент.

Во время работы в «Торпедо» я говорил, что Лунева надо наигрывать. Он, конечно, совершал ошибки. Но игровые — например, неудачно сыграл на выходе. Это были устранимые пробелы. Однако в «Торпедо» в Андрея не поверили. Он очень хорош в игре на линии благодаря хорошей реакции и координации, но не имеет достаточного навыка руководства защитниками.

Еще по «Уфе» я заметил, что у него пока нет опыта, чтобы правильно подсказывать партнерам, что делать. Но в целом в РФПЛ Лунев здорово прибавил, заматерел и чувствует себя более уверенно, чем раньше», — сказал Пильгуй.