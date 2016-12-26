Узденов – о ситуации с Полозом: «В «Ростове» просто все ждут возвращения Бердыева из отпуска»

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов заявил, что не понимает, откуда взялись слухи о нежелании нападающего Дмитрия Полоза продлевать соглашение с желто-синими. Ранее появилась информация, что 25-летний игрок готов сменить команду из-за задержек заработной платы.

«Дмитрий Полоз – это вообще самый порядочный футболист. Не понимаю, кто говорит, что он не хочет продлевать контракт. Мы просто все ждем возвращения Бердыева из отпуска. И по Навасу, и по Полозу ведутся переговоры», – сказал Узденов.