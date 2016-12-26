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  • Узденов – о ситуации с Полозом: «В «Ростове» просто все ждут возвращения Бердыева из отпуска»

Узденов – о ситуации с Полозом: «В «Ростове» просто все ждут возвращения Бердыева из отпуска»

26 декабря 2016, 18:56
8

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов заявил, что не понимает, откуда взялись слухи о нежелании нападающего Дмитрия Полоза продлевать соглашение с желто-синими. Ранее появилась информация, что 25-летний игрок готов сменить команду из-за задержек заработной платы.

«Дмитрий Полоз – это вообще самый порядочный футболист. Не понимаю, кто говорит, что он не хочет продлевать контракт. Мы просто все ждем возвращения Бердыева из отпуска. И по Навасу, и по Полозу ведутся переговоры», – сказал Узденов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов Полоз Дмитрий
Комментарии (8)
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пожарный
1482768191
давай в спартак
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товрос
1482768462
оставайся в РОСТОВЕ
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eleng
1482770509
Лишь бы утка. Пусть команда сохранится на лигу европы
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Chernyi Lis
1482775795
бекиеч похоже там и бог и царь..
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takca
1482788309
Команду надо сохранить любыми путями. Именно в командной игре Ростов очень силен и приятно смотрится. Игроки заслужили хорошую зарплату. А если начнется уход за деньгами то команда исчезнет.
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sprint5
1482806612
еще не вечер а уже продали
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