Информация о переходе Эменике в «Спартак» является неверной

Появившаяся сегодня в турецких СМИ информация о том, что «Спартак» достиг договоренности о переходе на правах аренды нападающего «Фенербахче» Эммануэля Эменике, не соответствует действительности. Сообщается, что в приоритете у красно-белых по-прежнему приобретение форварда «Милана» Луиса Адриано. Нигериец же является второстепенным вариантом.

В текущем сезоне на счету Эменике три гола в 10-ти матчах турецкой Суперлиги. Луис Адриано принял участие в семи играх в Серии А, не забив ни одного мяча. При этом бразилец ни разу не провел на поле все 90 минут, а в стартовом составе вышел лишь однажды и был заменен к перерыву.

«Он живет по своим правилам». Зачем «Спартак» возвращает Эменике