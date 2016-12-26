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Информация о переходе Эменике в «Спартак» является неверной

26 декабря 2016, 17:30
7

Появившаяся сегодня в турецких СМИ информация о том, что «Спартак» достиг договоренности о переходе на правах аренды нападающего «Фенербахче» Эммануэля Эменике, не соответствует действительности. Сообщается, что в приоритете у красно-белых по-прежнему приобретение форварда «Милана» Луиса Адриано. Нигериец же является второстепенным вариантом.

В текущем сезоне на счету Эменике три гола в 10-ти матчах турецкой Суперлиги. Луис Адриано принял участие в семи играх в Серии А, не забив ни одного мяча. При этом бразилец ни разу не провел на поле все 90 минут, а в стартовом составе вышел лишь однажды и был заменен к перерыву.

«Он живет по своим правилам». Зачем «Спартак» возвращает Эменике

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Фенербахче Эменике Эммануэль
Комментарии (7)
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пожарный
1482768123
и в чем приоретет
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Аскорбин
1482773511
Да продайте им хоть кого нибудь.Вымыслы достали уже.
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oyabun
1482774626
Совсем нас запутали! То переходит, то не переходит.. Нельзя же так издеваться над болельщиками!
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vick-north-west
1482775085
Зачем Спартак возвращает Эменике? Плохая примета!
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pntrz
1482788004
ждем
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сергей николаевич
1482823593
Он уже играл в Спартаке, потом его отдали, зачем снова берут?
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