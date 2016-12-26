«Терек» подтвердил интерес к Берише

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что хавбек «Анжи» Бернард Бериша входит в число футболистов, рассматриваемых в качестве усиления грозненской команды. При этом он подчеркнул, что до переговоров с махачкалинцами дело пока не дошло.

«В шорт-лист «Терека» входит достаточное количество футболистов. Там есть иностранцы, которые проявили себя в РФПЛ. На Беришу мы также обращаем внимание, но в переговоры пока ни с кем не вступали», – сказал Айдамиров.

В текущем розыгрыше РФПЛ Бериша отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 15-ти матчах.