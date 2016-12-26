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    Гвардиола не видит ван Дейка в составе «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не видит в ближайшее время в своей команде защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка.

    «Будет ли ван Дейк играть за «Сити» в следующем месяце? Нет, это невозможно, потому что мы играем с «Саутгемптоном» на выезде в апреле (смеется). Он игрок «Саутгемптона», и сейчас мы не нуждаемся в нем.

    Относительно других возможных трансферов, то пока ответ также отрицательный. Но, возможно, на следующей неделе мы поймем, что на какой-то позиции нам нужен кто-то особенный – к примеру, у нас не слишком большой выбор на флангах обороны.

    В остальном мы вполне довольны своим составом и не ждем глобальных изменений», – сказал Гвардиола.

    Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» готово купить ван Дейка за 50 миллионов фунтов стерлингов, а «Саутгемптон» готов отпустить своего футболиста минимум за 60 миллионов.

    Источник: Goal.com

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    26.12.2016 06:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 26 декабря 2016, 11:15

      60 лямов за прическу чтоль

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