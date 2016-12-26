Полоз может покинуть «Ростов» из-за задержек по зарплате

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз готов покинуть команду после завершения текущего сезона. Действующий контракт 25-летнего нападающего с клубом рассчитан до середины 2017 года. В том случае, если стороны не смогут прийти к общему знаменателю в переговорах, то футболист через полгода сможет покинуть «Ростов» бесплатно и присоединиться к другой команде без выплаты компенсаций.

Стоит отметить, что основная причина для ухода – это регулярные задержки заработной платы и премиальных. Сам игрок хочет выступать в более сильной команде, возможны варианты с переездом в Европу.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Спартак».