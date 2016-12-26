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Полоз может покинуть «Ростов» из-за задержек по зарплате

26 декабря 2016, 06:44
21

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз готов покинуть команду после завершения текущего сезона. Действующий контракт 25-летнего нападающего с клубом рассчитан до середины 2017 года. В том случае, если стороны не смогут прийти к общему знаменателю в переговорах, то футболист через полгода сможет покинуть «Ростов» бесплатно и присоединиться к другой команде без выплаты компенсаций.

Стоит отметить, что основная причина для ухода – это регулярные задержки заработной платы и премиальных. Сам игрок хочет выступать в более сильной команде, возможны варианты с переездом в Европу.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Спартак».

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ростов Полоз Дмитрий
Комментарии (21)
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den161
1482727963
Народ, кому вы верите.... Посмотрите на источник... известия, им что, еще кто то верит???
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АЛЕКС 58
1482728115
В компанию к Новосельцеву. На лавочке посидеть,семечки погрызть!
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Фан666
1482729900
Похоже все в Спартак собрались
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Акамутo Хуевато
1482732407
Тут жЫ написанно,в более сильную команду.Значит Спартак пролетает.
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Томь вперёд
1482733986
Опять 25... Куда делись деньги за Баштуша, Новосельцева, за ЛЧ???
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товрос
1482734646
захотел бесплатно свалить,ВОТ ЭТО БЛАГОДАРНОСТЬ БЕРДЫЕВУ!!!
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vgarakh
1482736420
Очередная утка
Ответить
KARAT777
1482738348
В Краснодаре нужен такой игрок, если смолов уйдет
Ответить
Русик292
1482738856
Сдуется
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balaton78
1482739529
Вброс.Просто давно не было новостей про Ростов..И решили напомнить.В ближайшие полгода будет ясно куда движется клуб и нужно ли ему уходить..
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