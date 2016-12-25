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    Агент: «Каррера лично хочет видеть в «Спартаке» Луиса Адриано»

    Футбольный агент Олег Шигаев подтвердил, что «Спартак» ведет переговоры с «Миланом» о переходе нападающего итальянского клуба Луиса Адриано. По словам Шигаева, в услугах 29-летнего бразильца лично заинтересован главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

    «Переговоры по Луису Адриано действительно ведутся. По моей информации, человек от «Спартака» полетел на переговоры, лично Каррера хочет этого футболиста. Наверное, сказывается опыт игры в Восточной Европе, он говорит по-русски. Но у 30-летнего игрока большие финансовые запросы, зарплата около 3 миллионов евро, есть еще различные бонусы. Это большой риск», – сказал Шигаев в интервью Mediametrics.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.12.2016 22:12
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