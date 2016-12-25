Кавазашвили: «У Эменике есть сила и умение забивать голы. Он поможет «Спартаку»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном возвращении нападающего Эммануэля Эменике в московский клуб. Ранее сообщалось, что 29-летний форвард может достаться красно-белым бесплатно.

«Видимо, у Зе Луиша действительно серьезная травма, раз руководство решило вернуть центрального нападающего. Но даже если Зе Луиш восстановится, то два футболиста с таким широким диапазоном послужат большим подспорьем для красно-белых.

Во всей этой ситуации «убивает» одно: мы никак не можем воспитать своих центральных нападающих. Был Дзюба, которого, к сожалению, не удержали. Теперь он представляет интересы конкурентов. Эменике впишется в любую команду, потому что у него есть сила и умение забивать голы. А больше красно-белым ничего и не надо. Думаю, он поможет клубу», – сказал Кавазашвили.

«Он живет по своим правилам». Зачем «Спартак» возвращает Эменике