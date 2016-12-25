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    Гризманн: «Поражение в финале ЛЧ пережить было тяжелее, чем неудачу на Евро»

    Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, какое поражение в 2016 году сказалось на нем тяжелее всего. Напомним, что форвард проиграл в финале Лиги чемпионов «Реалу», а затем уступил в решающем матче Евро-2016 команде Португалии.

    «Дни после финала Лиги чемпионов были очень тяжелыми для меня. Это поражение пережить было сложнее, чем неудачу на Евро. Мы готовились к «Реалу» на протяжении двух недель, мечтали, как будем отмечать нашу возможную победу, но в итоге обидно проиграли», – отметил Гризманн.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.12.2016 13:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 25 декабря 2016, 19:56

      Бывает это футбол не всегда выигрывает сильнейшая команда

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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 25 декабря 2016, 14:47

      Гризман у тебя все впереди Кристинка уже стареет а ты еще молодой

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