Капитан «Лилля»: «Азар пил всю ночь, а на утро оформил хет-трик»

Капитан «Лилля» Рио Мавуба рассказал, как играл за французский клуб с полузащитником «Челси» Эденом Азаром в 2012 году. Мавуба вспомнил, как бельгиец закатил вечеринку в ночь перед игрой.

«Мы обеспечили себе третье место, предстояло сыграть последний матч чемпионата против «Нанси». Азар хотел организовать вечеринку перед своим уходом, и мы решили пойти выпить. На следующее утро Эден все еще был пьян, а нас ждала игра. Парень вообще не спал, пил всю ночь, но оформил хет-трик за полчаса, сразу же в первом тайме. Тогда мы поняли, что он вырастет в большого футболиста», – цитирует Мавубу GetFootballNewsFrance.