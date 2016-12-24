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    После матча с «Монако» Фернандес играл с переломом лопатки

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что защитник команды Марио Фернандес, получивший травму в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Монако» (0:3), был вынужден выходить на поле в оставшихся играх первой части сезона на обезболивающих уколах. Напомним, во встрече с монегасками во Франции 26-летний футболист получил перелом шейки правой лопатки.

    «Марио – футболист и человек с характером. После ответной игры на выезде с «Монако», в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки, настолько у него было желание помочь команде. Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал. При том, что на поле наш защитник настоящий лев, в жизни Марио остается одним из самых скромных игроков нашей команды», – сказал Керимов.

    Источник: ТАСС

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    24.12.2016 17:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 24 декабря 2016, 19:12

      настоящий русский парень!)

      -1
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      Рейтинг: +2113

      prtcs 24 декабря 2016, 18:26

      Здоровья и успехов во всех его начинаниях.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 24 декабря 2016, 18:26

      respect!

      0
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 24 декабря 2016, 18:24

      Вот сколько смотрю, понимаю, Марио- настоящий мужик)) никогда не на кого не жалуется, всегда до конца идёт, не валяется (только если все серьёзно).. приятно смотреть... поэтому и страдает, что не щадит себя))) и вне поля, насколько знаю, верующий, доброжелательный, скромный и тд))) от чистого сердца желаю Марио успехов как на поле, так и за его пределами))))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 24 декабря 2016, 18:04

      crezy mario

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 декабря 2016, 18:04

      Да он просто герой. Желаю Марио здоровья и удачи.

      2
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 24 декабря 2016, 18:03

      Не знаю на сколько травма серьезная, но на мой взгляд играть при переломах нельзя. Долг медицинского персонала оберегать игроков от усугубления травм, а не давать интервью, типа у нас супер-львы с переломанными ногами бегают.

      5
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > luke-c1 24 декабря 2016, 21:04

      Поддерживаю и плюсую.

      0
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