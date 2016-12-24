Шишкарев: «Кубань» – команда с 90-летней историей, и погубить такой клуб – некрасиво»

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев считает, что нельзя допустить исчезновение «Кубани» с футбольной карты России. По его словам, будет некрасиво допустить гибель клуба. Напомним, что краснодарцы. выступающие в ФНЛ, испытывают серьезные финансовые проблемы. После 24-х туров желто-зеленые располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.

«Мне симпатичен «Краснодар» и Сергей Галицкий. Мне хочется, чтобы этот проект состоялся. Я горячо переживаю за краснодарскую «Кубань», это личностная история. Она, к сожалению, не для подведения новогодних итогов. Но я вынужден сказать о том, что на сегодня я обманут краснодарской администрацией. В тяжелый момент я подставил плечо и руку «Кубани», моя компания дала займ для того, чтобы выплатить зарплату футболистам, чтобы поддержать клуб. Это было в феврале. Мне было сделано предложение возглавить клуб, стать его собственником. К сожалению, его нынешние руководители до сих пор водят меня за нос. Это отворачивает от футбола, отворачивает от клуба.

Мне и сейчас хочется, чтобы «Кубань» не умерла, чтобы она не начинала свой путь с нуля. Эта команда с 90-летней историей, и погубить такой клуб – некрасиво», – цитирует Шишкарева «Спорт FM».