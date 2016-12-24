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    Червиченко: «Витселя нужно было отпускать в летнее межсезонье и брать на его место другого за адекватную цену»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение по поводу дальнейшей судьбы хавбека «Зенита» Акселя Витселя. Он считает, что петербургскому клубу стоило расстаться с бельгийцем еще прошлым летом. Напомним, основным претендентом на 27-летнего игрока считается «Ювентус», который, по информации СМИ, может приобрести его в январе за 6 миллионов евро. При этом недавно генеральный директор туринцев Джузеппе Маротта сообщил, что переговоры по Витселю зашли в тупик. Действующее соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2017 года.

    «У «Зенита» с точки зрения трансферов все как-то самотеком течет. Ну логика ж должна быть у людей: ты покупаешь человека за 40 миллионов евро, у него пять лет контракта, остается год, и ты хочешь за него половину. Какой бы футболистом он ни был, но дураков-то нет! Это мы, как дураки, можем заплатить, потому что нам хочется, а на Западе никто так не делает. Они там будут считать-пересчитывать и еще пытаться из этого в пять раз вычесть. И, в конце концов, заплатят самый мизер.

    Логика подсказывала, что Витселя надо было отпускать в летнее межсезонье, на его место брать кого-то другого и брать за адекватную сумму. Я не уверен, что сейчас кто-то захочет дать за Витселя 6 миллионов, когда до истечения контракта осталось шесть месяцев. Это получается по миллиону в месяц. Можно подождать и получить его бесплатно», – сказал Червиченко.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.12.2016 17:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 25 декабря 2016, 08:38

      Ну во-первых, не нужно забывать про китайские клубы ))) А во-вторых, Зениту как-то пофиг, для них 40 лямов не заоблачная цена.

      0
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 24 декабря 2016, 23:04

      Летом он бесплатно свалит!Сколько это будет-адекватная цена! Вот дебил!!!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 декабря 2016, 21:56

      У тебя петушара, когда мукунку, зоа и прочих привозил к нам не на самотек шло?

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 декабря 2016, 20:39

      задним умом мы все хороши

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