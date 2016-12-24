Лунев: «Хочу проявить себя на сборах «Зенита», чтобы получить шанс сыграть в Лиге Европы»

Новичок «Зенита» Андрей Лунев подчеркнул, что находится в предвкушении первого зимнего сбора в составе петербургского клуба. По словам 25-летнего голкипера, ему не терпится проявить себя, чтобы получить место в воротах сине-бело-голубых в играх с «Андерлехтом» в плей-офф Лиги Европы.

– В «Уфе» вы начали играть, сразу появилась практика. В «Зените» конкуренция возрастает в разы. Не опасаетесь, что можете этой практики лишиться?

– В «Уфу» я приходил тоже конкурировать. И добился того, что стал играть. Может, дело случая, может, повезло. Но и в «Зените» не планирую занимать место второго-третьего вратаря. Приеду на сборы и буду доказывать, что достоин играть. Сделаю все возможное для этого, потому что хочется не сидеть, а играть.

– «Зенит» продолжает играть в Лиге Европы, у вас появляется шанс дебютировать и в еврокубках. Предвкушаете?

– Предвкушаю сбор, который начнется 10-го числа. Планирую себя там проявить, чтобы был шанс уже в Лиге Европы в феврале. Хочется стартануть уже с еврокубков, чтобы дальше все по накатанной пошло. Но до сборов о чем-то рано говорить.

– Как вы ощущаете себя после десятка матчей в РФПЛ, суперсерии, когда не пропускали голов? Вы теперь совсем другой вратарь по сравнению с тем, что был перед стартом сезона?

– Нет. Абсолютно. Какой был – такой и остался. Вот вы называете суперсерией те матчи без пропущенных голов, а я так не считаю. Делал свое дело. Просто удачно вышло. Как и всегда, готовился к игре.