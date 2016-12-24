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    Сарсания: «Слышал, что в «Спартаке» трансферами руководит лично Жирков»

    Бывший футбольный агент, а ныне тренер литовского «Атлантаса» Константин Сарсания поделился мнением насчет того, кто является ответственным за трансферы в «Спартаке», и отметил, что данным вопросом должен заниматься человек, разбирающийся в этом профессионально.

    – Сейчас пост спортивного директора, о чем неоднократно заявлялось руководством клуба, занимает Сергей Родионов, он же генеральный директор. Насколько это правильно?

    – А я слышал, что в «Спартаке» трансферами руководит лично Александр Жирков. Но он ведь занимает какой-то пост в совете директоров клуба?

    – Жирков – заместитель председателя совета директоров.

    – Ну вот. А в трансферах надо все-таки разбираться профессионально. Я не знаю, насколько Жирков в этом компетентен. Что касается Сергея Родионова, то он бывший профессиональный футболист, известный игрок. Если он разбирается в том, чем сейчас занимается, будучи генеральным директором, то это замечательно. В итоге же, как я понимаю, спортивного директора как такового в «Спартаке» сейчас нет. Кто этими вопросами занимается конкретно, кто принимает решения? Жирков, Родионов? Но поверьте мне, спортивный директор и генеральный директор – это разные должности. У генерального директора в работе, как правило, нередко превалирует неспортивная составляющая. Это финансы, юридические аспекты… У него масса своих забот, не связанных непосредственно с поисками игроков, с трансферами.

    – Конечно. Если речь идет о серьезном футбольном клубе, претендующем на лидирующие позиции в своей стране, успешную игру в европейских турнирах, то все-таки вся руководящая пирамида или линейка должна быть профессионально и правильно выстроена.

    – Несомненно. Мы ведь знаем разные примеры. Какие-то клубы порой отдают функции спортивного директора главным тренерам. В Англии, например, всем известно, существует позиция general manager. Такими генеральными менеджерами являются или являлись Арсен Венгер из нынешнего «Арсенала» и легендарный Алекс Фергюсон из «МЮ». То есть, этот человек несет на себе функции не просто главного тренера, но и отвечает за селекцию, за трансферы.

    – Можно ли представить себе реальную позицию general manager в российских клубах?

    – У нас таким на моей памяти был в свое время Курбан Бердыев.

    Источник: Бобсоккер

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    24.12.2016 12:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +175

      Freux 24 декабря 2016, 18:05

      Слушать Сарсанию,это равносильно слушать А.Червиченко,все время чем то недовольны.Их дело только $$ собирать,а там хоть трава не расти.И какое его дело до ФК СМ

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 24 декабря 2016, 15:17

      кУРБАН бЕРДЫЕВ И СЕЙЧАС ТАКОЙ В РОСТОВЕ,РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО. РОСТОВ В ЕВРОКУБКАХ

      2
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      Рейтинг: +175

      Freux > товрос 24 декабря 2016, 18:07

      Пока Бердыев в Ростове,клубу не чего не грозит,а что будет,когда он уйдет!?

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 декабря 2016, 14:44

      Так и должно быть!К чёрту посредников!Смысл говорить что тренер не справился если он игроков не набирал?

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      Рейтинг: +767

      товрос > Gullit 76 24 декабря 2016, 17:08

      правильно всеми трансферами должен руководить главный тренер с него за результат спрашивают

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > товрос 24 декабря 2016, 17:15

      Только это такая кормушка что Бердыев и оказался "не совсем" нужен.У нас в клубах вообще непонятно кто чем управляет и зачем он вообще нужен.Думаю если выстроить команды по "Бердыевски" то и лига чемп выиграть можно.

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      Рейтинг: +767

      товрос > Gullit 76 24 декабря 2016, 17:40

      точно!!!

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 24 декабря 2016, 13:21

      По этому Бердыев не договорился Спартаком если бы Бердыев встал у руля на своих условиях то такие как Жирков потеряли бы свою долю от трансферов сколько шлака было завезено в три дорого а потом не знали что с этим балластом делать хорошо хоть в последнее время Федун не даёт себя так разводить как раньше и не покупает весь шлак который ему подсовувают

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 декабря 2016, 13:01

      Тренер и должен игроков подбирать,а не ждать, что руководство выберет игрока, купит и работай с ним

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Asbjorn 24 декабря 2016, 13:08

      Тренеру может еще жрать и спать бросить?Не просто так придумали селекционные отделы.

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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Asbjorn 24 декабря 2016, 16:33

      Тренеру должны предлагать ,а он говорить: "Вот этот норм и этот норм, а вот это шлака".Сам он искать никого не должен, конечно если он лично с ним знаком ,то да может попросить купить!

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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 > Asbjorn 24 декабря 2016, 17:21

      Тренер конечно должен принимать участие в селекционной работе, но не сильно! Допустим через год этого трене сняли с занимаемой должности и пришел другой специалист! Так что ему новых игроков подавай которых он захочет? Так не бывает, тренера и берут под футболистов которые есть в команде! Но точечно он усилится может,если есть в этом необходимость!

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