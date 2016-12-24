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  • Орлов: «Пусть «Спартак» укрепляется. «Зенит» и так их победит»

Орлов: «Пусть «Спартак» укрепляется. «Зенит» и так их победит»

24 декабря 2016, 09:09
74

Известный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об интересе «Спартака» к защитнику «Амкара» Георгию Джикии. По мнению Орлова, приобретения красно-белых не помогут им одолеть «Зенит».

«Зенит» с удовольствием взял бы этого грузина с российским паспортом. У него грузинская школа, а в Грузии всегда были хорошие защитники. Но на него претендует и «Спартак». Это перспективный и страстный футболист, умеющий вести борьбу и делающий мало нарушений при отборе мяча. Было бы хорошо, если бы он перешел в «Зенит».

Будет ли плохо, если он перейдет в «Спартак»? Ну почему?! Пусть «Спартак» тоже укрепляется. Думаю, «Зенит» и так их победит», — сказал Орлов.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Амкар-Пермь Джикия Георгий Орлов Геннадий
Комментарии (74)
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Диктор
1482560684
Признаешься публично что ты Петухов,а не Орлов если Спартак выиграет у Зенита??????
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alp
1482561066
не возникает никакого желания спорить с этим утверждением
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КЁРТИС
1482561475
Орлов - это не комментатор. Это школьник-глор которому дали микрофон. Его голос тошнотворен. Я более чем уверен, что и среди болельщиков зенита найдутся люди, кому не интересно его слушать. Во время игры двух российских команд комментатор должен комментировать нейтрально, а не топить за определенную команду. Вывод: Орлову надо комментировать только на Питерских спортивных телеканалах, для болельщиков зенита, а не на ообщероссийских спортивных телеканалах.
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Daxa 09
1482563029
Поставьте на матч зенит Спартак комментировать Орлова с Кафельниковым )))
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Томь вперёд
1482564375
Гена как всегда посмешил, гнет Зенитовскую линию!
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Андрей 26 rus
1482564728
Орёл лети с комментаторской работы с твоим голосом только кёрлинг комментировать
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d_joker
1482569016
Ага победит только с помощью судьй!!!!
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Аскорбин
1482570274
Господа если бы вы были внимательны ,то игры которые Орлов комментирует он соблюдает нейтралитет.Согласен что пора на пенсион ему,есть достойные комментаторы(Гусев к ним не относится).Мое мнение.
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Zeff
1482575729
Свиноматки сильно нервничают.
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Зарема лис
1482580574
Победит сильнейший на данный момент, нахера нести эту чушь, в футболе нет абсолюта может случиться все ,что угодно.Если честно с каждом его высказывание этот человек показывает себя говном!
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