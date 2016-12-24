Орлов: «Пусть «Спартак» укрепляется. «Зенит» и так их победит»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об интересе «Спартака» к защитнику «Амкара» Георгию Джикии. По мнению Орлова, приобретения красно-белых не помогут им одолеть «Зенит».

«Зенит» с удовольствием взял бы этого грузина с российским паспортом. У него грузинская школа, а в Грузии всегда были хорошие защитники. Но на него претендует и «Спартак». Это перспективный и страстный футболист, умеющий вести борьбу и делающий мало нарушений при отборе мяча. Было бы хорошо, если бы он перешел в «Зенит».

Будет ли плохо, если он перейдет в «Спартак»? Ну почему?! Пусть «Спартак» тоже укрепляется. Думаю, «Зенит» и так их победит», — сказал Орлов.