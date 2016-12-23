Лунев: «Когда судьба предоставляет шанс перейти в «Зенит», этим надо воспользоваться»

Новичок «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал свой трансфер в петербургский клуб из «Уфы».

«Я искренне благодарен футбольному клубу «Уфа», всем ребятам в команде, тренерам, административному штабу, руководству клуба, болельщикам за все, что они сделали для меня. Очень тяжело уходить, город Уфа стал для меня родным, но нужно расти дальше. Когда судьба предоставляет шанс перейти в «Зенит», этим надо воспользоваться. Еще раз хочу сказать спасибо Башкортостану, Уфе и персонально всем, кто в свое время поверил в меня. Буду помнить об этом всегда», — сказал футболист.

Сумма перехода 25-летнего футболиста оценивается в 3,5 миллиона евро.