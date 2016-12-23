Побегалов: «Из-за долгов «Шинник» живет от месяца к месяцу»

Так а какие цели в ФНЛ...либо выйти в вышку, либо не вылететь. 6-й ты, или 11-й - не столь принципиально. Главное, чтобы болельщик ходил, а для этого нужно, как любят говорить многие тренеры и игроки, побеждать в каждом матче.
Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов рассказал о целях команды на весеннюю часть Футбольной национальной лиги. После 24 туров ярославский клуб занимает в турнирной таблице седьмое место.
– С приходом нового губернатора произошло оживление, существенно изменилось отношение, внимание к команде. Но воз проблем остается большим. Их невозможно решить одним махом. Вот и сейчас отчетливо понимаю, что из-за долгов мы не сможем приоткрыть трансферное окно зимой и провести дозаявку.
– Значит крайне важно сохранить состав. Получится?
– Массового оттока не будет. Уверен в этом. Мы много об этом говорили. Хочется, чтобы вообще не случилось ни одной потери.
– Если сохраните всех ребят, тогда цели весной будут самые высокие?
– Не знаю, какие клубы ФНЛ могут ставить конкретные цели прямо сейчас. «Шинник», к сожалению, живет от месяца к месяцу. Это неправильно, но так есть. Пройдем подготовительный период, в процессе по составу определимся, тогда можно что-то решать. Прошлой зимой у нас был один сбор на земле – кубок ФНЛ. Это не нормально. В нашей климатической зоне нельзя вести качественную подготовку, – цитирует Побегалова goleada.ru.